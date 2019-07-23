МЧС: Грозы, ливни и град надвигаются на Нижегородскую область

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-23T15:51:55+03:00

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В ближайшие три часа 23 июля 2019 года в Нижегородской области и Нижнем Новгороде прогнозируются грозы, ливни, град, а также усиление южного ветра до 18 метров в секунду. Как сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», непогода будет бушевать в течение всего вечера.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: на дорогах могут образоваться ДТП, а из-за неисправных ливневок на улицах появятся огромные лужи. Помимо этого, могут активизироваться оползни.

ГУ МЧС по Нижегородской области рекомендует местным жителям укрываться от непогоды в зданиях и держаться подальше от ЛЭП, деревьев и слабоукрепленных конструкций. Не забывайте, что во время грозы нельзя находиться под деревьями, а сотовый телефон стоит отключить.

Если нет нужды, не выезжайте на дороги на личном транспорте. Но, если ливень застал вас в пути, то обязательно снизьте скорость.

Напоминаем, что во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать и ездить на мотоциклах.

ИСТОЧНИК KP.RU