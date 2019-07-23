2019-07-23T12:52:50+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина на «Тойоте» устроил смертельное ДТП в Тоншаеве

Трагедия произошла днем 22 июля 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Страшное ДТП произошло днем в понедельник, 22 июля 2019 года, в рабочем поселке Тоншаево в Нижегородской области. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, трагедия произошла в 15:20 возле дома №1 по улице Пижемской. 53-летний водитель автомобиля «Тойота» со стажем 17 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в «семерку».

В результате водитель отечественной легковушки – 68-летний мужчина – погиб на месте, а пассажирка – 62-летняя женщина – была госпитализирована в Центральную районную больницу с многочисленными травмами. У пенсионерки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины левого плеча и бедра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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