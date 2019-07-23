2019-07-23T09:28:53+03:00
Спорт

Международный форум «Россия – спортивная держава» пройдет в Нижнем Новгороде

Он стартует в октябре
Валерия ГРОМОВА
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В октябре 2019 года в Нижнем Новгороде пройдет международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте московского Кремля.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в свою очередь, подчеркнул, что предстоящее мероприятие имеет очень высокую значимость для региона. По его словам, на данный момент правительство вместе с министерством спорта России работают над концепцией и наполнением форума.

- У нас нет недостатка в площадках для проведения мероприятия. Центром, безусловно, станет Стрелка, где расположен стадион Нижний Новгород. Также мы намерены максимально активно задействовать другие объекты инфраструктуры, созданные к Чемпионату мира по футболу, - заявил Глеб Никитин.

Планируется, что в форуме примут участие более двух тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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