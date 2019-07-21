В Нижегородской области стали производить больше молока и мяса

СЕГОДНЯ 14:10 2019-07-21T14:10:54+03:00

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В Нижегородской области продолжает увеличиваться производство молока и мяса. Об этом со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов сообщает пресс-служба областного правительства.

Так, по итогам первого полугодия 2019 года сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено 281,7 тысяч тонн молока – это на 11,6 тысяч тонн больше, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, за то же время произведено 69 тысяч тонн мяса – рост составил 7,7 тысяч тонн.

- Область сохраняет тенденцию к увеличению производства продукции животноводства. Растут объемы производства молока и мяса. Прежде всего, это связано с интенсификацией производства и созданием прочной кормовой базы для скота, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU