Грозы и ливни снова ожидаются в Нижегородской области 21 июля

СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-21T10:50:41+03:00

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В эти выходные нижегородцам, похоже, снова не удастся в полной мере насладиться летней теплой погодой – в регион снова вернутся грозы и ливни. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупреждает ЦУКС Нижегородской области.

- Грозы и ливни ожидаются местами по Нижегородской области и по городу Нижнему Новгороду днем в воскресенье, 21 июля 2019 года. Непогода может также сохраниться и в вечерние часы, - гласит сообщение.

Температура воздуха при этом составит +20…+21 градус Цельсия, а к ночи столбики термометров опустятся до отметок +13…+18 градусов. Зато начало рабочей недели обещает быть теплым и безоблачным – в понедельник и вторник будет +20…+22 градуса днем и +12…+14 градусов ночью при ясной и сухой погоде. А вот со среды в регион вернутся дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU