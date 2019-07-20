Глеб Никитин: От нижегородских участников на конкурс «Цифровой прорыв» поступило больше тысячи заявок»
От участников из Нижегородской области на конкурс «Цифровой прорыв» поступило больше тысячи заявок. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
- На конкурс было подано более 66 тысяч заявок, из них больше тысячи – из нашего региона, - рассказал глава региона. - Направления совершенно «земные» и понятные: «Образование и наука», «Транспорт и логистика», «ЖКХ и городская среда», а также «Государственное управление» и «Промышленные решения». Почти все они перекликаются с нацпроектами. Все эти технологические решения должны сделать жизнь горожан удобнее.
20-21 июля в ННГУ им. Лобачевского проходит региональный этап конкурса «Цифровой прорыв». В нем принимают участие команды из Нижегородской и Владимирской области, а также Республики Чувашии. Командам полуфиналистов в рамках 36-часового хакатона предстоит разработать прототипы цифровых продуктов.
ИСТОЧНИК KP.RU