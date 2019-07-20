2019-07-20T17:49:26+03:00
Общество

Глеб Никитин: От нижегородских участников на конкурс «Цифровой прорыв» поступило больше тысячи заявок»

Прототипы цифровых продуктов командам полуфиналистов предстоит разработать в течение 36 часов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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От участников из Нижегородской области на конкурс «Цифровой прорыв» поступило больше тысячи заявок. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- На конкурс было подано более 66 тысяч заявок, из них больше тысячи – из нашего региона, - рассказал глава региона. - Направления совершенно «земные» и понятные: «Образование и наука», «Транспорт и логистика», «ЖКХ и городская среда», а также «Государственное управление» и «Промышленные решения». Почти все они перекликаются с нацпроектами. Все эти технологические решения должны сделать жизнь горожан удобнее.

20-21 июля в ННГУ им. Лобачевского проходит региональный этап конкурса «Цифровой прорыв». В нем принимают участие команды из Нижегородской и Владимирской области, а также Республики Чувашии. Командам полуфиналистов в рамках 36-часового хакатона предстоит разработать прототипы цифровых продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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