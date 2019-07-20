Дорогу к деревне Старые Ключищи начнут ремонтировать на следующей неделе
Ремонт дороги к деревне Старые Ключищи в Кстовском районе планируется начать на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
- 22 июля 2019 года дорожники приступят к ремонту покрытия проезжей части автомобильной дороги от деревни Старые Ключищи через Подлесово от автодороги Кстово – Дальнее Константиново, - говорится в сообщении. – Эти работы проводятся в рамках национального проекта «Безобасные и качественные дороги».
Кстати, первыми на проблемы с дорогой губернатору Нижегородской области пожаловались местные жители. Они рассказали, что эту дорогу разбили большегрузы, которые объезжали там пробку в районе деревни Ветчак.
- Дорогу планируется привести в нормативное состояние к 1 октября 2019 года, - говорится в сообщении. – В частности, тут собирается восстановить дорожную одежду, выполнить укладку выравнивающего слоя из черного щебня и нового покрытия из асфальтобетонной смеси. Также там должны отремонтировать трубы, установить мостовое барьерное ограждение, нанести разметку и установить дорожные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU