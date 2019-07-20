Дорогу к деревне Старые Ключищи начнут ремонтировать на следующей неделе

СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-20T16:37:00+03:00

На проблемы с этой дорогой Глебу Никитину пожаловались местные жители

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Ремонт дороги к деревне Старые Ключищи в Кстовском районе планируется начать на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- 22 июля 2019 года дорожники приступят к ремонту покрытия проезжей части автомобильной дороги от деревни Старые Ключищи через Подлесово от автодороги Кстово – Дальнее Константиново, - говорится в сообщении. – Эти работы проводятся в рамках национального проекта «Безобасные и качественные дороги».

Кстати, первыми на проблемы с дорогой губернатору Нижегородской области пожаловались местные жители. Они рассказали, что эту дорогу разбили большегрузы, которые объезжали там пробку в районе деревни Ветчак.

- Дорогу планируется привести в нормативное состояние к 1 октября 2019 года, - говорится в сообщении. – В частности, тут собирается восстановить дорожную одежду, выполнить укладку выравнивающего слоя из черного щебня и нового покрытия из асфальтобетонной смеси. Также там должны отремонтировать трубы, установить мостовое барьерное ограждение, нанести разметку и установить дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU