На территории восстановленного храма обнаружили два человеческих черепа

СЕГОДНЯ 11:19 2019-07-20T11:19:09+03:00

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Страшную находку при проведении земляных работ на территории храма в селе Давыдово Павловского района обнаружили строители – на глубине нескольких метров были найдены два человеческих черепа.

- Первой в полицию 15 июля обратилась местная пенсионерка, живущая в этом селе, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Она рассказала, что еще неделю назад на территории храма были обнаружены человеческие останки – два черепа. Как пояснили жители расположенных поблизости домов, в довоенное время на этой территории проводились захоронения священников. В 1938 году этот храм и вовсе был уничтожен. Восстановили его уже в наши дни.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Между тем, сами местные жители не слишком и удивлены страшной находке. Многие старожилы села сами помнят о проводившихся на этой территории захоронениях. По их мнению, обнаруженные черепа принадлежали как раз тем самым священникам.

ИСТОЧНИК KP.RU