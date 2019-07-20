Глеб Никитин пригласил нижегородцев на кинопоказы фестиваля «Горький fest»

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-20T10:51:05+03:00

В этом году они пройдут в девяти районах

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе церемонии открытия фестиваля нового российского кино «Горький fest» пригласил всех нижегородцев на кинопоказы, которые в этом году пройдут в девяти районах города. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В этом году мы расширили географию, включили в программу, как и обещали в прошлом году, стадион «Нижний Новгород», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, - Показы фильмов также пройдут в девяти районах, в которых при поддержке Фонда кино были открыты залы с современным кинооборудованием. Также продолжатся кинопоказы на Нижневолжской набережной. Я всех нижегородцев приглашаю на эти мероприятия. Такие события позволяют по-настоящему перезагрузиться.

Напомним, кинофестиваль проходит в Нижнем Новгороде уже в третий раз. Сама идея фестиваля появилась в 2017 году. Тогда было всего 2 площадки и 10 тысяч участников. Теперь фестиваль приобрел совершенно другие масштабы.

- Пятилетие кинофестиваля «Горький fest» совпадет с 800-летием Нижнего Новгорода, - напомнил Глеб Никитин. – Конечно, к этому времени мы подготовим целый ряд сюрпризов и уникальных находок, чтобы эти юбилеи отметить.

ИСТОЧНИК KP.RU