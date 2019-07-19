Реставрация ДК Свердлова завершится к 800-летию Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 17:18 2019-07-19T17:18:43+03:00

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Исполняющий обязанности руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Игорь Петров вместе с архитекторами проверил ход работ на фасаде дома культуры Свердлова - бывшего здания Дворянского собрания, объекта культурного наследия федерального значения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Реставрация началась в 2019 году. Оплачивает ее сам собственник ДК. Сейчас можно увидеть обновление фасадов, выходящих на Большую Покровскую и Октябрьскую улицы. В 2020 году планируется заменить кровлю, обновить карнизы и покрасить фасады. Каким цветом они будут – сейчас решают эксперты.

- На фотографиях, которые были раскрашены Иваном Шишкиным специально для подарочного альбома, изданного к визиту царской семьи в Нижний Новгород, мы видим это здание абсолютно белым, с зеленой кровлей. Современным нижегородцам более привычен его вид в бело-желтой палитре, стандартной для классицизма. Думаю, что один из этих двух вариантов в итоге предложат реставраторы, предоставив исторические обоснования, - рассказал Петров.

Напомним, в 2021 году, когда Нижний Новгород будет отмечать 800-летний юбилей, зданию Дворянского собрания исполнится 195 лет. К этому времени и планируется завершить реставрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU