2019-07-19T17:01:10+03:00
Происшествия

Банду наркоторговцев поймали в Нижегородской области

Правоохранители возбудили несколько уголовных дел
Валерия ГРОМОВА
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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту создания преступного сообщества по продаже наркотиков на территории Нижегородской области.

В январе сотрудники полиции задержали на трассе М-7 около Дзержинска уроженца Украины, в машине у которого лежали наркотики массой почти два килограмма. Через несколько дней в Володарском районе поймали еще одного наркоторговца – он вез по трассе наркотики массой более 1,9 килограмма. В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские арестовали также еще 11 человек, которые перевозили запрещенные препараты.

Правоохранителям удалось выяснить, что все они являются участниками преступного сообщества. Мужчины продавали наркотические средства через интернет-магазины в Интернете на территории Нижегородской области и других регионов России. На данный момент ведется следствие. Обстоятельства выясняют правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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