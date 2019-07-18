Бесплатные лекции по медиаискусству запускаются в «Маяке» 18 июля

СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-18T12:34:18+03:00

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Организаторы фестиваля INTERVALS запускают первую лекцию из серии INTERVALS TALK – «Новая реальность искусства: между машиной и человеком» в здании бывшей швейной фабрики «Маяк». Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Вести лекцию будет культуролог и медиахудожник Анна Титовец. Мероприятие будет включать в себя краткую историю развития взаимоотношений искусства, художников и машин (компьютеров), от первых алгоритмических экспериментов до современных проектов художников с искусственным интеллектом. Спикер ответит на все интересующие вопросы.

Вход на мероприятие бесплатный. Но нужно обязательно зарегистрироваться. Ссылки появятся во встречах ВКонтакте и Facebook. Количество мест ограничено.

Напомним, международный фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS проходил в Нижнем Новгороде с 12 по 14 апреля. На эти три дня весь город превратился в одну большую площадку для инсталляций – пакгаузы на Стрелке, телебашня, элеваторы Мукомольного завода, фабрика «Маяк» на Нижневолжской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU