2019-07-17T17:26:42+03:00
Общество

В парке «Дубки» начали прокладывать новые дорожки

Кроме того, там появится новый современный туалет
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В парке «Дубки» в Ленинском районе Нижнего Новгорода подрядчик начал прокладывать новые дорожки. Об этом стало известно во время инспекционного объезда заместителя мэра Виктора Сдобнякова, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас в «Дубках» уже выкопали канавы под устройство тропинок, частично проложили их геотекстилем и просыпали песком. В ближайшие дни работы будут продолжены. Кроме того, в парке появится новый современный туалет.

Напомним, в этом году в парке «Дубки» будет продолжено обустройство детской площадки. Кроме того, там появится спортивная площадка, а также площадка для выгула собак и несколько мест для тихого отдыха.

Напомним также, что в 2019 году на благоустройство территорий по программе формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» выделено 697 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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