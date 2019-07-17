2019-07-17T16:26:42+03:00
Общество

На трассе М-7 из-за ДТП запустили реверсивное движение

Сейчас там перекрыто три полосы проезжей части
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Из-за произошедшей аварии движение по трассе М-7 «Волга» на 438-м километре в Кстове идет в реверсивном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

- Водитель автовоза не справился с управлением, в результате чего перевозимый им автомобиль Газель выпал с площадки и сбил опору освещения, - говорится в сообщении. –Как сообщается, сейчас дорожные службы устраняют последствия происшествия.

В настоящее время на этом участке перекрыты три полосы проезжей части. В связи с этим водителей просят особенно тщательно планировать свой маршрут и соблюдать все меры предосторожности. Как ожидается, в ближайшее время дорожным службам удастся устранить последствия аварии.

В данный момент подробности происшествия выясняются. Позднее будут озвучены и предварительные причины аварии. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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