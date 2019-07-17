2019-07-17T15:34:28+03:00
Общество

Пять дорог отремонтируют в Ленинском районе до конца сентября

Работы проводятся в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные-дороги»
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Нижнего Новгорода до конца сентября 2019 года будут отремонтированы пять дорог на улицах Космонавта Комарова, Дачная, Аксакова и Июльских дней. Как сообщили в отделе благоустройства администрации Ленинского района, на улицах Снежной и Космонавта Комарова дорожные службы уже производят установку бордюрного камня, работы на улице Дачной почти завершены.

Об этом стало известно от главы администрации Алексей Глазов, который сегодня проверял ход ремонта. Он побывал на участке по улице Снежной рядом со школой №107. Сейчас подрядчик завершает там фрезеровку дорожного покрытия и установку бортового камня. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные-дороги».

- В этом случае мы можем оперативно корректировать работу подрядчиков, если это возможно. Мы должны работать сообща с жителями Ленинского района и получать от них обратную связь, - сказал Глазов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
39-летняя женщина зарезала своего сожителя в ходе бытовой ссоры в Арзамасе
«День мира на Северном Кавказе» впервые отметили в Нижнем Новгороде
Нижегородская компания по продаже вентиляционного оборудования задолжала более 70 миллионов налогов
Двухметровый бронзовый памятник установят в центре Сормова
«Угроза жизни!»: 70-летнего Леонида Крюкова разыскивают в Богородском районе
Шесть тысяч мусорных контейнеров закупят в Нижегородской области в 2019 году
Капремонт кровли школы №123 завершен на 80%
Газоны на площади Лядова планируется привести в порядок
Нижегородским фермерам в августе предоставят гранты
Гастрофестиваль «Вилка и Стрелка» пройдет в эти выходные на Нижневолжской набережной
Анне Гор присвоят звание почетного гражданина Нижнего Новгорода
Шестиклассник на мопеде влетел в грузовик под Нижним Новгородом
Общественный транспорт развезет нижегородцев по домам после концерта Лободы на стадионе «Нижний Новгород»
Более трех тысяч нижегородцев ушли в армию во время весеннего призыва
«Поезда здоровья» побывали уже в 50 населенных пунктах Нижегородской области
40 кулебакских семей с особенными детьми занимаются на курсах лечебной верховой езды
15 тысяч человек посетили фестиваль «Moto Family Days» на Нижневолжской набережной
Роспотребнадзор не рекомендует купаться на 13 пляжах Нижнего Новгорода
Новые дроны поступили на вооружение нижегородских лесопожарных служб
Выкса вошла в топ-10 моногородов России
Избитый сыном пенсионер умер в Нижнем Новгороде
Виктор Сдобняков возглавил совет директоров АО «Теплоэнерго»
Улицу Зеленодольскую перекрыли до 10 августа из-за ремонта канализации