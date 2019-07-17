Пять дорог отремонтируют в Ленинском районе до конца сентября

СЕГОДНЯ 15:34 2019-07-17T15:34:28+03:00

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В Ленинском районе Нижнего Новгорода до конца сентября 2019 года будут отремонтированы пять дорог на улицах Космонавта Комарова, Дачная, Аксакова и Июльских дней. Как сообщили в отделе благоустройства администрации Ленинского района, на улицах Снежной и Космонавта Комарова дорожные службы уже производят установку бордюрного камня, работы на улице Дачной почти завершены.

Об этом стало известно от главы администрации Алексей Глазов, который сегодня проверял ход ремонта. Он побывал на участке по улице Снежной рядом со школой №107. Сейчас подрядчик завершает там фрезеровку дорожного покрытия и установку бортового камня. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные-дороги».

- В этом случае мы можем оперативно корректировать работу подрядчиков, если это возможно. Мы должны работать сообща с жителями Ленинского района и получать от них обратную связь, - сказал Глазов.

ИСТОЧНИК KP.RU