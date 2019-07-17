2019-07-17T14:55:47+03:00
Происшествия

39-летняя женщина зарезала своего сожителя в ходе бытовой ссоры в Арзамасе

Скандал произошел, по предварительным данным, из-за ревности потерпевшего
Валерия ГРОМОВА
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Арзамаса, которая подозревается в убийстве своего сожителя. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

Преступление было совершено 15 июля 2019 года на балконе в квартире дома на улице Мира. Женщина поссорилась со своим сожителем и в ходе ссоры нанесла ему ножевое ранение в грудь. От полученного ранения 40-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемую задержали. Она не отрицает, что нанесла ранение погибшему, но при этом заявляет, что убивать его не желала. Как пояснили следователи, скандал произошел, по предварительным данным, из-за ревности потерпевшего.

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела по соответствующей статье УК РФ продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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