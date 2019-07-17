Нижегородская компания по продаже вентиляционного оборудования задолжала более 70 миллионов налогов

СЕГОДНЯ 12:26 2019-07-17T12:26:13+03:00

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы, которая занимается оптовой торговлей вентиляционного оборудования. Мужчина подозревается в совершении преступления по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере» УК РФ.

Как сообщается на сайте СУ СК по Нижегородской области, речь идет об ООО «Группа «Сирокко».

- Его директор продумал схему уклонения от налогообложения посредством фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения для незаконного применения вычетов по налогу на добавленную стоимость и получения необоснованной налоговой выгоды, - пояснили в пресс-службе ведомства.

За 2016 и 2017 года компания удержала более 70,3 миллиона рублей налогов. В настоящий момент следователи собирают доказательства по уголовному делу. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU