Шесть тысяч мусорных контейнеров закупят в Нижегородской области в 2019 году

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-17T09:50:11+03:00

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В четверг, 1 августа, в Нижегородской области планируется начать первый этап перехода на раздельный сбор мусора. Площадки во дворах будут оснащены сетчатым контейнером для сбора пластиковых бутылок. А к январю появятся еще и отдельные контейнеры для бумаги, стекла, металла и текстиля.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, до конца текущего года будут оборудованы порядка двух тысяч мест накопления отходов, а во дворы закупят шесть тысяч контейнеров и тысяча бункеров для крупногабаритных отходов, в том числе и для пластика. На это уже выделили 400 миллионов рублей из регионального бюджета.

- Переход на раздельный сбор мусора мы сделаем не в приказном порядке. Каждый дом должен будет принять решение собранием жильцов – переходить на эту систему или нет. Также стоит отметить, что при переходе на раздельный сбор нижегородцы смогут оплачивать вывоз ТКО не по нормативу, как сейчас, а по объему вывезенных контейнеров, то есть по факту, - заявил губернатор Глеб Никитин.

Так, на сегодняшний день в регионе установлены порядка 900 контейнеров для раздельного сбора мусора, большая часть из которых – в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU