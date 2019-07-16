СЕГОДНЯ 14:52 2019-07-16T14:52:16+03:00

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В скором времени газоны на площади Лядова планируется привести в порядок. Соответствующий договор был заключен с подрядной организацией ООО «Аркадия НН». В соответствии с условиями договора, подрядчик будет обслуживать 6 тысяч 270 квадратных метров газонов и цветников. Об этом сообщили в администрации Советского района.

- На обслуживании у подрядчика будет находиться около 30 деревьев, 50 кустарников и больше 220 квадратных метров цветников. В том числе речь идет о территории в центре площади Лядова, а также у бюста Николая Бугрова, - говорится в сообщении. - Подрядчик будет выполнять работы по поливу растений, их удобрению, прополке и рыхлению. Специалисты сейчас должны привести кустарники в нормативное состояние. Начали они с вырезки поросли и обрезки отцветших растений.

Кстати в соответствии с контрактом, специалисты должны будут регулярно выходить на объект. Отдельные условия касаются живой изгороди протяженностью почти 500 метров – ее сотрудники подрядной организации должны будут регулярно подстригать и придавать ей соответствующую форму.

Напомним, до конца августа на территории Советского района планируется посадить 125 тысяч молодых деревьев и кустарников. В первую очередь они будут высаживаться рядом с социальными объектами, а также рядом с жилыми домами и вдоль дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU