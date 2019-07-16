Нижегородским фермерам в августе предоставят гранты

СЕГОДНЯ 13:38 2019-07-16T13:38:55+03:00

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В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» нижегородские предприниматели получат грантовую поддержку. Кто удостоится этих грантов, будет понятно уже в августе - по итогам конкурсного отбора. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- В этом году на это направление будет направлено 100 миллионов рублей, 96 из которых будут выделены из федерального бюджета. Оставшиеся 4 миллиона предоставит областной бюджет, - отметил глава региона. – Мы находимся среди регионов, которые добились наибольшего федерального финансирования в рамках нацпроекта.

Благодаря этим субсидиям фермеры смогут как организовать новые хозяйства, так и развивать уже существующие. А это позволит создавать новые рабочие места и обеспечит нижегородцев экологически чистыми продуктами питания.

- Конкурсный отбор фермерских и крестьянских хозяйств для предоставления грантов «Агростартап» уже объявлен, - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. - Желающие принять участие в отборе смогут подать заявку в срок до 30 июля 2019 года включительно. С условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте минсельхоза.

ИСТОЧНИК KP.RU