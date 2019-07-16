СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-16T12:47:45+03:00

Гастрофестиваль «Вилка и Стрелка» пройдет в эти выходные на Нижневолжской набережной. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Гастрономический фестиваль «Вилка и Стрелка» пройдет 20-21 июля на Нижневолжской набережной. Его участниками станут представители крупнейших ресторанных сетей и индивидуальных городских проектов. Они представят участникам фестиваля самые разнообразные блюда на любой вкус и мастер-классы от своих шеф-поваров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- «Вилка и Стрелка» замечательно дополняет фестивальное лето Нижнего, - уверен глава городского департамента предпринимательства и туризма Андрей Моисеенко, - И мы надеемся, что фестиваль станет крупным мероприятием событийного туризма в нашем городе. В дальнейшем этот фестиваль может проводиться и на других площадках города.

Кстати, участников фестиваля также ждет большая культурная программа, самые различные интерактивные мероприятия и специальная детская зона. В том числе в рамках фестиваля нижегородцы смогут увидеть большую регату на яхтах.

По мнению представителей городской администрации, проведение этого фестиваля может стать мощным фактором кооперации представителей малого и среднего бизнеса.

Фестиваль «Вилка и Стрелка» пройдёт 20 и 21 июля с 12:00 до 21:00 (0+). Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU