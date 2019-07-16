2019-07-16T11:05:42+03:00
Общество

Анне Гор присвоят звание почетного гражданина Нижнего Новгорода

Вместе с ней этого звания удостоятся еще двое нижегородцев
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Анне Гор присвоят звание почетного гражданина Нижнего Новгорода.Анне Гор присвоят звание почетного гражданина Нижнего Новгорода.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Директору Волго-Вятского филиала музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Анне Гор будет присвоено звание «Почетного гражданина Нижнего Новгорода». Соответствующее предложение депутаты поддержали на совместном заседании постоянных комиссий городской Думы Нижнего Новгорода.

Наряду с Анной Марковной это почетное звание планируется присвоить еще двум нижегородцам: судье Нижегородского областного суда, Заслуженному юристу России Борису Лазорину и директору Нижегородского индустриального колледжа Сергею Вараксе.

- О присвоении почетного звания Анне Гор ходатайствовал трудовой коллектив ГТРК «Нижний Новгород», - сообщил исполняющий полномочия председателя городской Думы Николай Сатаев. – Судья Борис Лазорин, за которого ходатайствовало руководство Нижегородского областного суда, проработал в судебной системе 44 года. О присвоении звания почетного гражданина Сергею Вараксе ходатайствовала Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей.

По итогам совместного заседания комиссий депутаты поддержали ходатайство трудовых коллективов. Соответствующее решение планируется рассмотреть в ходе заочного голосования с применением опросного листа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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