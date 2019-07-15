Более трех тысяч нижегородцев ушли в армию во время весеннего призыва

СЕГОДНЯ 17:18 2019-07-15T17:18:07+03:00

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В понедельник, 15 июля 2019 года, в Российской Федерации завершился весенний призыв на службу в армию. В связи с этим в призывной комиссии Нижегородской области прошло соответствующее заседание, в ходе которого и были подведены итоги кампании «Весна – 2019», передает пресс-служба регионального правительства.

По словам военного комиссара Нижегородской области Владимира Пакова, за эти три месяца на воинскую службу были отправлены более трех тысяч ребят.

- Нижегородская область успешно справилась не только с количественными, но и с качественными показателями призыва. Так каждый четвертый наш призывник – с высшим образованием, в войска направлено свыше 650 граждан, уже прошедших подготовку по военным специальностям, - подчеркнул Паков.

Так, более шести тысяч призывников получили отсрочки в связи с получением образования, временной негодностью и семейным обстоятельствам.

ИСТОЧНИК KP.RU