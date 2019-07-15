40 кулебакских семей с особенными детьми занимаются на курсах лечебной верховой езды

СЕГОДНЯ 15:24 2019-07-15T15:24:24+03:00

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В Нижегородской области стартовали проекты, которые получили поддержку фонда президентских грантов. Теперь иппотерапия доступна для детей из Кулебакского района, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках проект «Верхом к социальной успешности» для детей с синдромом Дауна проводятся специальные занятия иппотерапией. На реализацию были выделены более 1,2 миллиона рублей.

Как рассказала руководитель проекта Ирина Манина, сегодня в Кулебаках живут 220 семей, в которых растут дети с инвалидностью, из них около 20 детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и ДЦП, 15 - с синдромом Дауна и аутизмом, еще около 70 - отстают в умственном развитии.

Занятия для 40 детей проводятся в Выксе. Они обучаются адаптивной лечебной верховой езде, что поможет им в восстановлении здоровья. Помимо этого, проводятся экскурсии в нижегородский дельфинарий, зоопарк и цирк.

Напомним, по словам губернатора Глеба Никитина, предоставление президентских грантов — это оценка высокого уровня заявок от нижегородских НКО. Это не просто возможность финансовой поддержки для реализации проекта, но и знак качества, необходимый для того, чтобы начинание получило продолжение в следующие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU