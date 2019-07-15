Новые дроны поступили на вооружение нижегородских лесопожарных служб

СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-15T13:30:26+03:00

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Два дрона нового поколения с увеличенной дальностью и временем полета поступили на вооружение лесопожарных служб Нижегородской области. Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства региона.

Теперь при помощи новой техники очаги лесного пожара будут обнаружены еще быстрее.

- Чем раньше обнаружен пожар, тем быстрее лесные службы смогут приступить к его тушению, тем ниже вероятность больших повреждений лесного фонда, - напомнил заместитель директора департамента лесного хозяйства Нижегородской области Александр Чешуин.

По словам губернатора Глеба Никитина, с конца прошлого года в регионе начали обновлять парк техники лесных служб. Из областного бюджета на эти цели были выделены дополнительные средства.

- Это, по сути, защита здоровья нижегородцев. Не секрет, что состояние «зеленых легких» области напрямую влияет на экологическую обстановку, - подчеркнул Глеб Никитин.

Кроме того, в этом году в рамках реализации нацпроекта «Экология» лесники получат еще около 100 единиц новой лесопатрульной, лесопожарной и лесовосстановительной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU