СЕГОДНЯ 12:31 2019-07-15T14:47:27+03:00

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Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков возглавил совет директоров АО «Теплоэнерго». Соответствующее решение было принято на очередном заседании, сообщает пресс-служба облправительства.

Также в ходе заседании директор по экономике и финансам АО «Теплоэнерго» Анна Бродникова представила корректировку бизнес-плана на 2019 год. Документ предусматривает реализацию стипендиальной программы в рамках соглашений о сотрудничестве предприятия с НГТУ имени Алексеева и ННГАСУ и увеличение размера зарплат для машинистов котлов и мастерского состава.

КОНКРЕТНО

В состав директоров компании входят 12 человек: проректор по развитию и земельно-имущественным отношениям НГСХА Владимир Бессчетнов, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области, председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Елена Ленина, член Общественной палаты Нижнего Новгорода Павел Пашинин, директорИМОМИ ННГУ Михаил Рыхтик, депутат думы Нижнего Новгорода Марк Фельдман, доктор экономических наук, заведующий кафедрой маркетинга НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Шушкин и проректор по учебной работе ННГАСУ Дмитрий Щёголев.

ИСТОЧНИК KP.RU