В Нижнем Новгороде умерла бывший декан филфака ННГУ Галина Зайцева

СЕГОДНЯ 17:50 2019-07-14T18:01:21+03:00

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Печальная новость для всех выпускников филологического факультета ННГУ им. Лобачевского – в Нижнем Новгороде скончалась бывший декан филфака Галина Сергеевна Зайцева. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила известный нижегородский радиожурналист Светлана Новаторова.

- Уважаемые выпускники истфила ГГУ - филфака ННГУ! Умерла Галина Сергеевна Зайцева, бывший декан филфака, профессор, доктор филологических наук. Прекрасный преподаватель, интеллигентнейший человек, - написала Светлана Новаторова. - Прощание с Галиной Сергеевной Зайцевой пройдёт 15 июля 2019 в 11:00 по адресу - Нижний Новгород, набережная Федоровского, 5.

СПРАВКА

Галина Сергеевна Зайцева – коренная нижегородка. Она училась в школе № 33, а затем поступила на историко-филологический факультет Горьковского университета и окончила его с отличием по специальности «русский язык и литература». После этого она полтора года проработала завучем в Яковской средней школе Сосновского района, а затем вернулась в Горький и стала работать в школе № 38. В 1965 году она защитила кандидатскую диссертацию «Творческий путь П.И. Замойского». С 1972 года Галина Сергеевна начала работать на открытой на историко-филологическом факультете кафедре русской советской литературы. С 1989 по 2000 годы она была деканом филологического факультета.

ИСТОЧНИК KP.RU