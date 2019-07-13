Нижегородских предпринимателей обучат основам международного права
Нижегородских предпринимателей научат основам международного права. Бесплатный семинар «Правовые аспекты экспорта» состоится 30 июля, сообщает региональный минпромторг.
Как рассказал глава ведомства Максим Черкасов, представители малого и среднего бизнеса узнают об особенностях международного частного права, механизмах досудебного урегулирования споров, инструментах финансовой поддержки зарубежного патентования и многом другом. Обучение будет проводить Центр развития экспорта Нижегородской области в рамках программы экспортных семинаров Школы экспорта РЭЦ.
Чтобы поучаствовать в семинаре, надо до 26 июля зарегистрироваться на сайте, в разделе «Календарь обучения» выбрать семинар «Правовые аспекты экспорта» в Нижнем Новгороде и подать заявку на участие. Ссылка на регистрацию на семинар по теме «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров»: https://exportedu.ru/events/1706. Обучение пройдет в технопарке «Анкудиновка». Справки по телефону: (8 831) 435-18-48. www.exportedu.ru
Напомним, Нижегородская область собирается удвоить несырьевой неэнергетический экспорт с 2 до 6 млрд долларов в год в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Глава региона Глеб Никитин заверил, что для этого облправительство будет активно взаимодействовать со всеми федеральными ведомствами.
ИСТОЧНИК KP.RU