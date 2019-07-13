Нижегородских предпринимателей обучат основам международного права

СЕГОДНЯ 17:39 2019-07-13T17:39:40+03:00

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Нижегородских предпринимателей научат основам международного права. Бесплатный семинар «Правовые аспекты экспорта» состоится 30 июля, сообщает региональный минпромторг.

Как рассказал глава ведомства Максим Черкасов, представители малого и среднего бизнеса узнают об особенностях международного частного права, механизмах досудебного урегулирования споров, инструментах финансовой поддержки зарубежного патентования и многом другом. Обучение будет проводить Центр развития экспорта Нижегородской области в рамках программы экспортных семинаров Школы экспорта РЭЦ.

Чтобы поучаствовать в семинаре, надо до 26 июля зарегистрироваться на сайте, в разделе «Календарь обучения» выбрать семинар «Правовые аспекты экспорта» в Нижнем Новгороде и подать заявку на участие. Ссылка на регистрацию на семинар по теме «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров»: https://exportedu.ru/events/1706. Обучение пройдет в технопарке «Анкудиновка». Справки по телефону: (8 831) 435-18-48. www.exportedu.ru

Напомним, Нижегородская область собирается удвоить несырьевой неэнергетический экспорт с 2 до 6 млрд долларов в год в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Глава региона Глеб Никитин заверил, что для этого облправительство будет активно взаимодействовать со всеми федеральными ведомствами.

ИСТОЧНИК KP.RU