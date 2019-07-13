Нижегородский Арсенал отметит свое 22-летие двумя новыми выставками

СЕГОДНЯ 15:13 2019-07-13T15:13:29+03:00

18 июля гостей ждет не только вернисаж, но и музыкальные волны

Изменить размер текста: A A

Две новые выставки, приуроченных ко дню рождения Волго-Вятского филиала ГЦСИ «Арсенал», откроются 18 июля в 19.00.

Как сообщают организаторы, в этот день в музейном магазине будет действовать скидка 10% на всю продукцию, а во дворе Арсенала весь вечер Valentina Bulycheva и Low Tape будут создавать музыкальные волны.

В рамках программы «Графический кабинет» откроется выставка «Между эйфорией и насмешкой. Герои, трикстеры и аскеты актуального искусства Петербурга 1989 - 2002» (18+). На выставке демонстрируются как художественные произведения, так и архив эпохи: фотографии, видеозаписи событий, афиши, журналы, манифесты и рецензии из частных коллекций и коллекции архива музея современного искусства «Гараж» (Москва).

Также 18 июля откроется выставка «EXTENSION.LT: Параллельные повествования» (12+). Проект представит современное состояние литовской художественной сцены, а нижегородский зритель сможет познакомиться с работами более десяти современных художников из Литвы. Основной акцент будет сосредоточен на соотношении человека и истории, а также на формировании новых идентичностей.

Обе выставки будут идти до 29 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU