Круглогодичный световой фонтан появится в Первомайске в 2019 году

СЕГОДНЯ 12:27 2019-07-13T12:27:42+03:00

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Круглогодичный световой фонтан появится в Первомайске в рамках программы поддержки местных инициатив 2019 года, сообщает пресс-служба облправительства.

Глава местного самоуправления Елена Лебеднова напомнила, что Первомайск стал одним из первых городов Нижегородской области, начавших участвовать в этой программе. В текущем году по инициативе жителей будут благоустроены пешеходные зоны на улице Горького и площади Ульянова, а также реконструирован актовый зал центра допобразования. На площади появятся фонари, зимняя иллюминация, система видеонаблюдения и беспроводной интернет. На эти цели из регионального и местного бюджетов, средств местных жителей и спонсоров направлено свыше 9 млн рублей.

По словам губернатора Глеба Никитина, программа поддержки местных инициатив помогает делать жизнь людей в районах комфортнее. И важно, что нижегородцы сами участвуют в благоустройстве.

- Когда программа только начиналась, ее участниками были пять пилотных районов, сегодня - все районы области. А это значит, что программа в Нижегородской области успешно работает, - уверен глава региона.

Напомним, что в 2019 году в программу вошли 442 проекта, на реализацию которых выделят около 250 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU