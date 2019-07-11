Производство упаковочных липких лент создадут в Дзержинске

СЕГОДНЯ 16:19 2019-07-11T16:19:07+03:00

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«Оргсинтез ПроЛаб» собирается приступить к реализации второй очереди инвестиционного проекта по производству акриловых дисперсий в Дзержинске. Реализация этого проекта запланирована на 2019 год. Как ожидается, его будет сопровождать Корпорация развития Нижегородской области.

- В планах компании - начать строительство второй очереди технологического кластера по производству упаковочных липких лент, - подчеркнул заместитель генерального директора ООО «Компания Нова Ролл» – управляющей компании ООО «Оргсинтез Пролаб» Алексей Кульков. - К реализации второго этапа мы приступим уже в ближайшее время и планируем завершить его в четвертом квартале 2020 года.

Когда предприятие будет построено полностью, оно сможет обеспечить рабочими местами 250 человек. В общей сложности в проект планируется вложить 3 миллиарда рублей.

- Завод оснащён самой современной системой контроля производства, что позволяет вести безопасный и экологичный технологический процесс, - отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов. - В организации внедрена собственная система утилизации и контроля производственных отходов. Она соответствует самым высоким мировым стандартам в области экологии и охраны окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU