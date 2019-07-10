Более 400 нижегородских школ будут подключены к интернету в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»

СЕГОДНЯ 10:12 2019-07-10T10:12:49+03:00

Всего к 2021 году к сети должны быть подключены более 1100 социально-значимых объектов

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Более 400 школ и 300 ФАПов Нижегородской области будут подключены к интернету в рамках национального проекта «Цифровая экономика», сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство информационных технологий и связи.

Сейчас на оказание услуг по подключению к сети проводится специальный аукцион. К 2021 году в Нижегородской области работы должны быть выполнены в 1100 объектах, в том числе 413 школах, 321 фельдшерском-акушерском пункте, 74 пожарных частях и 220 органах МСУ.

Подрядчика выберут 18 июля 2019 года. Бюджет, который будет направлен на эти цели, - 968,5 миллионов рублей.

- Работы пройдут поэтапно, порядка четверти социально-значимых объектов будут подключены уже до конца этого года. Крайне важно, что для школ – это доступность образовательных ресурсов, для ФАПов – возможность развития телемедицины, - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU