Токсичной свалкой в Павлове заинтересовался следственный комитет

СЕГОДНЯ 08:28 2019-07-09T08:28:59+03:00

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В минувшие выходные в нижегородских средствах массовой информации рассказали о токсичной свалке, которая находится прямо рядом с жилыми домами в Павлове, а местная власть при этом якобы бездействует.

Этой историей сразу же заинтересовали правоохранительные органы. Как сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, следователи организовали проведение доследственной проверки, в ходе которой действиям должностных лиц будет дана юридическая оценка. Речь идет о тех, кто допустил загрязнение территории и не принял меры к ликвидации свалки с отходами.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в следственном комитете.

Напомним, недавно мы рассказывали о садовом товариществе «Родник» в Нижнем Новгороде, которое превратилось в настоящую свалку. од тоннами отходов сейчас погребена почти половина некогда цветущего товарищества в самом центре города. Возмущенные садоводы уже начали бить тревогу и писать во все инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU