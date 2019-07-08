В Нижегородской области благоустроили 14 дворов по программе «Комфортная городская среда»
В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Нижегородской области благоустроят 348 дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
По данным правительства, сейчас в регионе благоустроены 14 дворовых территорий, - говорится в сообщении. – В частности, 9 дворов были благоустроены в Кулебаках, 2 – в Выксе, 2- в рабочем поселке Сосновское и один двор в Ворсме.
- Количество заявок на благоустройство дворов в регионе с каждым годом увеличивается, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Это говорит о том, что программа востребована, жители в ней заинтересованы, и самое главное – они видят результат. В рамках благоустройства дворов, проводится асфальтировка проездов и тротуаров, установка лавочек и урн, организация освещения.
Всего же в этом году на территории Нижегородской области планируется благоустроить 348 дворовых территорий в 52 муниципальных районах. На эти цели планируется выделить свыше 251 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU