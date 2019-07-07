МЧС: Грозы обрушатся на Нижегородскую область 7 июля

СЕГОДНЯ 13:01 2019-07-07T13:01:04+03:00

В связи с этим могут возникнуть чрезвычайные ситуации

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Днем 7 июля 2019 года в Нижнем Новгороде и Нижегородской области ожидаются грозы. Об этом сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с этим могут возникнуть чрезвычайные ситуации не выше муниципального уровня. Речь идет о поражении объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов, в том числе и тех, которые не оборудованы молниезащитой. Крмое того, нарушения могут возникнуть и в работе систем ЖКХ.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендуют местным жителям во время грозы держаться подальше от электропроводки и антенн. Также нельзя стоять у окон и дверей, пользоваться бытовыми и электроприборами и мобильными телефонами.

Если непогода застала вас на улице, не прячьтесь под деревьями, а укройтесь в магазине или жилом доме. Сотовые телефоны лучше отключить.

Не забывайте также, что во время грозы нельзя купаться в водоемах.

ИСТОЧНИК KP.RU