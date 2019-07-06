2019-07-06T19:07:08+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде продается здание Сбербанка

Банк готов освободить помещение после договоренности с покупателем
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Нижнем Новгороде на продажу выставлено здание, в котором находится отделение Сбербанка. Об этом написано на сайте Ggipernn.

В объявлении о продаже написано, что банк готов освободить помещение после достижения договоренностей с покупателем.

Согласно сообщению, продается отдельно стоящее шестиэтажное здание с пристроями, которое находится на улице Новикова-Прибоя, в доме № 12. Площадь продаваемого здания 3,25 тысяч квадратных метров, которое располагается на участке 1 388 квадратных метров.

Стоимость здания составляет 114 145 763 рубля.

Напомним, в прошлом году в Нижнем Новгороде было выставлено на продажу здание кинотеатра «Электрон» на проспекте Гагарина в Приокском районе. Согласно информации, стоимость лота составила 125 миллионов рублей. Площадь здания составляет 1773,5 квадратных метра. Вместе с ним продается также участок размером 66,5 соток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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