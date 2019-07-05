2019-07-05T10:38:09+03:00
Общество

Водоканал начал капремонт водопровода на Московском шоссе

До конца недели рабочие переложат семь метров около дома №300
Валерия ГРОМОВА
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В четверг, 4 июля 2019 года, Нижегородский водоканал начал капитальный ремонт водопровода на Московском шоссе. Как сообщает пресс-служба мэрии, до 7 июля рабочие выполнят перекладку семи метров водопровода диаметром 400 миллиметров около дома №300.

Поручение по капремонту дал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов после встречи с жителями Канавинского района. Они пожаловались на постоянные аварии и отключение холодной воды в их домах. Стальной водопровод 1968 года постройки проходит вдоль Московского шоссе от дома №237 до дома №312, его диаметр составляет 400 миллиметров, протяженность 2,4 километра. Он питает 80 жилых и нежилых зданий, в которых проживают порядка 7000 человек.

- Водопровод на Московском шоссе изношен, для его безаварийной работы необходима полная реконструкция на участке два с половиной километра. Эти работы будут проведены в течение двух ближайших лет, - подчеркнул главный инженер АО «Нижегородский водоканал» Сергей Давыдов. Пока что капремонт будет выполнен лишь на небольшом участке, который наиболее изношен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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