Суд закрыл незаконный детский лагерь в Дзержинске

СЕГОДНЯ 10:47 2019-07-04T10:47:20+03:00

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Суд Дзержинска закрыл летний лагерь после того, как прокуратура выявила там нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью детей. Организовало его обществом с ограниченной ответственностью лет на базе загородного клуба. Они набирали на смены детей от шести до четырнадцати лет.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Нижегородской области, организаторы работали без санитарно-эпидемиологического заключения. А сотрудники лагеря не прошли профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование.

Кроме того, отсутствовал медицинский работник и кабинет, бассейн использовался с нарушением требований к устройству, эксплуатации и качеству воды.

После проведенной проверки прокуратура направила иск в суд и попросила обязать прекратить деятельность лагеря до устранения выявленных недостатков. В результате было возбуждено исполнительное производство, а лагерь закрыли на неопределенный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU