СЕГОДНЯ 15:38 2019-07-03T15:38:56+03:00

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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов встретился со студентами второго курса кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ имени Ломоносова, которые прибыли в приволжскую столицу на учебную практику. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В рамках встречи столичные студенты интересовались развитием образования и транспорта, а также реализацией творческих проектов. Один из ребят поинтересовался, планируется ли развивать площадки с профессиональными граффити.

Владимир Панов, в свою очередь, ответил, что уже выделены средства для создания отдельного портала по этому направлени.

- В городе есть очень талантливые художники. Кроме того, недавно в городе прошел фестиваль уличного искусства «Место», результаты которого сейчас радуют глаз нижегородцев и наших гостей. Нижний Новгород может стать столицей стрит-арта, - подчеркнул градоначальник.

Также был вопрос о судьбе исторических зданий в центре Нижнего Новгорода. Владимир Панов пояснил, что все дореволюционные постройки будут сохранены.

ИСТОЧНИК KP.RU