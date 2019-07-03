2019-07-03T11:00:02+03:00
Общество

Аркадий Дворкович высоко оценил представленные нижегородскими компаниями инновационные разработки

Делегация фонда «Сколково» посетила технопарк «Анкудиновка» в рамках форума «Производительность 360»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович высоко оценил инновационные разработки, которые были представлены нижегородскими компаниями в технопарке «Анкудиновка» в рамках форума «Производительность 360». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Участниками мероприятия также стали министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов и директор управляющей компании технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев. Аркадию Дворковичу были представлены семь нижегородских проектов, в том числе инновации для школ и для лечения больных.

- В июне «Сколково» заключило соглашение с Технопарком «Анкудиновка» о его статусе регионального оператора. В каждом из проектов, которые были сегодня представлены, есть очевидный потенциал, но проблема в том, что наш рынок далеко не всегда готов к новым технологиям и долго проходит через стадии регистрации, сертификации и коммерциализации. Именно в этом мы и будем помогать, - пообещал Аркадий Дворкович.

Напомним, технопарк «Анкудиновка» стал региональным оператором фонда «Сколково» в Нижегородской области. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что статус регионального оператора Фонда позволит инновационным проектам региона получать федеральную поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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