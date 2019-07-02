ННГАСУ подготовит проект реставрации четырех башен Нижегородского кремля

СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-02T13:35:37+03:00

Документация будет разработана для Дмитриевской, Никольской, Ивановской и Зачатьевской башен

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Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет займется подготовкой проекта реставрации четырех башен Нижегородского кремля. Конкурс на разработку научно-проектной документации был опубликован на портале госзакупок.

Согласно информации на сайте госзакупок, в аукционе участвовали две организации – ННГАСУ и ЗАО «СМУ-77». Оба конкурсанта запросили за свои услуги одну и ту же сумму – 6,59 миллионов рублей. Именно столько составляла и начальная, то есть максимальная цена контракта. В итоге победителем торгов был признан нижегородский строительный университет.

Теперь, согласно условиям конкурса, ННГАСУ обязуется в течение 120 дней с даты заключения контракта разработать документацию для четырех башен Нижегородского кремля: Дмитриевской, Ивановской, Никольской и Зачатьевской. В этих башнях располагаются экспозиции Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU