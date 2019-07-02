2019-07-02T13:35:37+03:00
Общество

ННГАСУ подготовит проект реставрации четырех башен Нижегородского кремля

Документация будет разработана для Дмитриевской, Никольской, Ивановской и Зачатьевской башен
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет займется подготовкой проекта реставрации четырех башен Нижегородского кремля. Конкурс на разработку научно-проектной документации был опубликован на портале госзакупок.

Согласно информации на сайте госзакупок, в аукционе участвовали две организации – ННГАСУ и ЗАО «СМУ-77». Оба конкурсанта запросили за свои услуги одну и ту же сумму – 6,59 миллионов рублей. Именно столько составляла и начальная, то есть максимальная цена контракта. В итоге победителем торгов был признан нижегородский строительный университет.

Теперь, согласно условиям конкурса, ННГАСУ обязуется в течение 120 дней с даты заключения контракта разработать документацию для четырех башен Нижегородского кремля: Дмитриевской, Ивановской, Никольской и Зачатьевской. В этих башнях располагаются экспозиции Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Мызинском мосту ежедневно работают по 125 рабочих и 12 единиц техники
В Нижегородской области стартовал проект «Развитие команда роста 2019»
Нижегородская область намерена сотрудничать с «Центром Келдыша»
Нижегородский избирком начал прием документов от кандидатов на довыборы в Заксобрание
Александр Югов открыл виртуальный класс в Нижегородской областной детской библиотеке
Глеб Никитин и гендиректор «Центра Келдыша» обсудили сотрудничество в рамках нацпроектов
Трехуровневая спортплощадка появится на Молодежном проспекте
Около трех тысяч человек в выходные посетили фестивали на пакгаузах в Нижнем Новгороде
113 миллионов рублей будут выделены на капремонт Сявской школы
Роспотребнадзор не рекомендует купаться на шести пляжах Нижнего Новгорода
ФК «Нижний Новгород» обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0
Нижегородская область перешла на счета эскроу с 1 июля
Суд закрыл кальянную на улице Минина из-за антисанитарии
120 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде
Три человека пострадали в ДТП в Богородском районе