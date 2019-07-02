На Мызинском мосту ежедневно работают по 125 рабочих и 12 единиц техники
В ремонте последней полосы Мызинского моста ежедневно задействованы по 125 рабочих и 12 единиц техники. Об этом со ссылкой на МКУ «ГУММиД» сообщает пресс-служба администрации города Нижнего Новгорода.
В настоящее время на полосе мостовой переправы заканчивается разборка слоя гидроизоляции – всего более шести тысяч квадратных метров. Сейчас подрядчиком уже выполнена укладка 200 квадратных метров выравнивающего слоя из керамзитобетона. Работы же на крайней полосе, ведущей в направлении заречной части города, уже полностью завершены – там готово дорожное полотно, установлены ограждения и световые опоры.
Напомним, ранее мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщал, что ремонт Мызинского моста планируется выполнить на 11 дней раньше срока – к 20 августа вместо 1 сентября.
- Продолжаем работу с подрядчиком по переносу открытия на еще более раннюю дату,- отметил глава города.
ИСТОЧНИК KP.RU