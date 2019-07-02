2019-07-02T11:53:57+03:00
Общество

На Мызинском мосту ежедневно работают по 125 рабочих и 12 единиц техники

Ремонтные работы уже вышли на финишную прямую
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ремонте последней полосы Мызинского моста ежедневно задействованы по 125 рабочих и 12 единиц техники. Об этом со ссылкой на МКУ «ГУММиД» сообщает пресс-служба администрации города Нижнего Новгорода.

В настоящее время на полосе мостовой переправы заканчивается разборка слоя гидроизоляции – всего более шести тысяч квадратных метров. Сейчас подрядчиком уже выполнена укладка 200 квадратных метров выравнивающего слоя из керамзитобетона. Работы же на крайней полосе, ведущей в направлении заречной части города, уже полностью завершены – там готово дорожное полотно, установлены ограждения и световые опоры.

Напомним, ранее мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщал, что ремонт Мызинского моста планируется выполнить на 11 дней раньше срока – к 20 августа вместо 1 сентября.

- Продолжаем работу с подрядчиком по переносу открытия на еще более раннюю дату,- отметил глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ННГАСУ подготовит проект реставрации четырех башен Нижегородского кремля
В Нижегородской области стартовал проект «Развитие команда роста 2019»
Нижегородская область намерена сотрудничать с «Центром Келдыша»
Нижегородский избирком начал прием документов от кандидатов на довыборы в Заксобрание
Александр Югов открыл виртуальный класс в Нижегородской областной детской библиотеке
Глеб Никитин и гендиректор «Центра Келдыша» обсудили сотрудничество в рамках нацпроектов
Трехуровневая спортплощадка появится на Молодежном проспекте
Около трех тысяч человек в выходные посетили фестивали на пакгаузах в Нижнем Новгороде
113 миллионов рублей будут выделены на капремонт Сявской школы
Роспотребнадзор не рекомендует купаться на шести пляжах Нижнего Новгорода
ФК «Нижний Новгород» обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0
Нижегородская область перешла на счета эскроу с 1 июля
Суд закрыл кальянную на улице Минина из-за антисанитарии
120 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде
Три человека пострадали в ДТП в Богородском районе