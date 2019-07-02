Нижегородский избирком начал прием документов от кандидатов на довыборы в Заксобрание

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-02T09:31:34+03:00

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Избирательная комиссия Нижегородской области начала прием документов для выдвижения кандидатов на дополнительные выборы в Законодательное собрание. Об этом сообщает региональный избирком.

Напомним, 8 сентября в Нижегородской области пройдут дополнительные выборы в региональное Законодательное собрание шестого созыва по одномандатному округу № 20. В первый же день приема документов, 1 июля 2019 года, все необходимые для заверения списка кандидатов предоставили: НРО партии «Единая Россия», НРО ЛДПР, региональное отделение партии «Справедливая Россия», НРО КПРФ, Нижегородское отделение партии «Коммунистическая партия Коммунисты России».

Документы в Избирательную комиссию Нижегородской области подавали уполномоченные представители партии. В состав рабочей группы Избирательной комиссии вошли члены комиссии с правом решающего голоса и сотрудники аппарата. Решение о регистрации каждого списка кандидатов или об отказе в его заверении должно быть принято избиркомом в течение трех дней.

ИСТОЧНИК KP.RU