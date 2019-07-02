2019-07-02T09:20:24+03:00
Общество

Александр Югов открыл виртуальный класс в Нижегородской областной детской библиотеке

Класс был создан в рамках национального проекта «Культура»
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Современные библиотеки привлекают читателей не только своими книгами. Они идут в ногу со временем и активно используют цифровые технологии. Для привлечения юных посетителей Нижегородская областная детская библиотека открыла виртуальный класс. В его открытии принял участие заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Для работы в этом необычном классе было приобретено 18 очков виртуальной реальности с наушниками и джойстиками, а также смартфоны. С помощью нового зала посетители могут попасть филиал Болдинского музея-заповедника – Нижегородский пушкинский музей.

Программное обеспечение для виртуального класса разработали дети – участники детского технопарка «Кванториум». Они же придумали и квест, который позволяет двигаться по музею.

- Одна из основных задач, которая стоит перед нами в рамках реализации национального проекта «Культура» - повысить посещаемость наших учреждений на 15 процентов к 2024 году. Для этого мы создаем такие условия, чтобы нижегородцы всех возрастов с интересом шли в наши театры, музеи, библиотеки, выставочные комплексы. Необходимо говорить с аудиторией на понятном ей языке. Открытие виртуального класса – это шаг навстречу молодому поколению читателей, - отметил Александр Югов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ННГАСУ подготовит проект реставрации четырех башен Нижегородского кремля
На Мызинском мосту ежедневно работают по 125 рабочих и 12 единиц техники
В Нижегородской области стартовал проект «Развитие команда роста 2019»
Нижегородская область намерена сотрудничать с «Центром Келдыша»
Нижегородский избирком начал прием документов от кандидатов на довыборы в Заксобрание
Глеб Никитин и гендиректор «Центра Келдыша» обсудили сотрудничество в рамках нацпроектов
Трехуровневая спортплощадка появится на Молодежном проспекте
Около трех тысяч человек в выходные посетили фестивали на пакгаузах в Нижнем Новгороде
113 миллионов рублей будут выделены на капремонт Сявской школы
Роспотребнадзор не рекомендует купаться на шести пляжах Нижнего Новгорода
ФК «Нижний Новгород» обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0
Нижегородская область перешла на счета эскроу с 1 июля
Суд закрыл кальянную на улице Минина из-за антисанитарии
120 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде
Три человека пострадали в ДТП в Богородском районе