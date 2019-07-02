Александр Югов открыл виртуальный класс в Нижегородской областной детской библиотеке

СЕГОДНЯ 09:20 2019-07-02T09:20:24+03:00

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Современные библиотеки привлекают читателей не только своими книгами. Они идут в ногу со временем и активно используют цифровые технологии. Для привлечения юных посетителей Нижегородская областная детская библиотека открыла виртуальный класс. В его открытии принял участие заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Для работы в этом необычном классе было приобретено 18 очков виртуальной реальности с наушниками и джойстиками, а также смартфоны. С помощью нового зала посетители могут попасть филиал Болдинского музея-заповедника – Нижегородский пушкинский музей.

Программное обеспечение для виртуального класса разработали дети – участники детского технопарка «Кванториум». Они же придумали и квест, который позволяет двигаться по музею.

- Одна из основных задач, которая стоит перед нами в рамках реализации национального проекта «Культура» - повысить посещаемость наших учреждений на 15 процентов к 2024 году. Для этого мы создаем такие условия, чтобы нижегородцы всех возрастов с интересом шли в наши театры, музеи, библиотеки, выставочные комплексы. Необходимо говорить с аудиторией на понятном ей языке. Открытие виртуального класса – это шаг навстречу молодому поколению читателей, - отметил Александр Югов.

ИСТОЧНИК KP.RU