120 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде
В период с 24 по 28 июня в Нижнем Новгороде демонтировали 120 незаконных рекламных конструкций. Большая часть из них была выявлена в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры».
- 111 рекламных конструкций были демонтированы силами центра градостроительства и архитектуры. Остальные девять собственники убрали добровольно, - сообщили в ведомстве. – Больше всего нарушений было выявлено в Автозаводском районе – 56 конструкций, в Нижегородском районе – 36 конструкций и в Канавинском районе – 35 конструкций.
Кстати, сейчас все материалы в отношении незаконных рекламных конструкций были переданы в контролирующие органы. После соответствующей проверки все виновные должны быть привлечены к административной ответственности.
- В соответствии с законодательством, штраф для юридического лица за размещение незаконных рекламных конструкций составляет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. После демонтажа она будет храниться в течение 30 дней. Забрать ее собственник сможет только после уплаты штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU