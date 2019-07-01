120 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-01T10:27:42+03:00

Больше всего нарушений было выявлено в Автозаводском районе

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В период с 24 по 28 июня в Нижнем Новгороде демонтировали 120 незаконных рекламных конструкций. Большая часть из них была выявлена в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры».

- 111 рекламных конструкций были демонтированы силами центра градостроительства и архитектуры. Остальные девять собственники убрали добровольно, - сообщили в ведомстве. – Больше всего нарушений было выявлено в Автозаводском районе – 56 конструкций, в Нижегородском районе – 36 конструкций и в Канавинском районе – 35 конструкций.

Кстати, сейчас все материалы в отношении незаконных рекламных конструкций были переданы в контролирующие органы. После соответствующей проверки все виновные должны быть привлечены к административной ответственности.

- В соответствии с законодательством, штраф для юридического лица за размещение незаконных рекламных конструкций составляет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. После демонтажа она будет храниться в течение 30 дней. Забрать ее собственник сможет только после уплаты штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU