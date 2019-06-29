Выпавшего из моторной лодки мужчину спасли на Волге в Кстовском районе

СЕГОДНЯ 17:06 2019-06-29T17:06:13+03:00

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Выпавший из моторной лодки мужчина спасен инспекторами ГИМС на Волге в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях региона.

Согласно информации, инцидент произошел в субботу, 29 июня 2019 года, в районе остров Телячий на Волге. Очевидец сообщил в ЕДДС Кстовского района, что в этом месте из моторной лодки выпал мужчина. На место незамедлительно выехал аварийно-спасательный отряд и инспектора ГИМС. Прибыв на место, они обнаружили в воде мужчину.

Инспекторами ГИМС мужчина был доставлен на берег на катере. В медицинской помощи он не нуждался, однако замерз. Чтобы спасенный быстрее согрелся, ему дали боевую одежду пожарного. Моторную лодку также извлекли из реки и доставили на берег. Обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU