2019-06-28T10:51:39+03:00
Общество

Кафе «Каратэ-суши» временно закрыли в Нижнем Новгороде из-за сильного запаха

Аромат роллов мешал жильцам многоквартирного дома
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Кафе «Каратэ-суши» , расположенное на улице Генкиной в Нижнем Новгороде, временно закрыли на 30 суток из-за нарушений норм СанПиНа. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Как показала внеплановая проверка, шахта вытяжной вентиляции кафе выступает на уровне первого этажа многоквартирного жилого дома – прямо под окна одной из квартир. Неудивительно, что жильцам надоел постоянный запах роллов, и они пожаловались на кафе в ведомство.

- Несоблюдение индивидуальным предпринимателем требований санитарных правил создает угрозу жизни и здоровью людей, а также влияет на ухудшение условий проживания и пребывания людей в жилом доме, - сделали вывод в Роспотребнадзоре.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий был составлен протокол, который затем был направлен на рассмотрение в суд. В прошлый понедельник, 17 июня 2019 года, судом было принято решение временно приостановить деятельность заведения общепита на срок 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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