2019-06-28T10:17:33+03:00
Общество

Дожди, грозы и ветер сохранятся в Нижнем Новгороде весь день

МЧС объявляет экстренное предупреждение
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Сильный дождь и ветер, а также грозы ожидаются в Нижегородской области в течение всего дня в пятницу, 28 июня 2019 года. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупреждает региональный ЦУКС.

Согласно информации, в течение суток в Нижегородской области будут сохраняться сильные порывы восточного и юго-восточного ветра, скорость которого будет достигать 14-19 метров в секунду. Местами пройдут сильные дожди и грозы. Температура воздуха при этом будет составлять +14...+19 градусов Цельсия.

Непогода немного утихнет лишь к полуночи. А после кратковременной передышки, ближе к утру снова зарядит дождь, который будет лить всю субботу. Столбики термометров будут показывать около +17 градусов днем и около +10 ночью.

В воскресенье, 30 июня, погода немного улучшится – дождь прекратится, потеплеет до +20 градусов. Но небо по большей части все равно останется затянутым тучами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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