В Нижегородской области увеличили меры поддержки обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 16:22 2019-06-27T16:22:51+03:00

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Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали инициативу губернатора Глеба Никитина, который выступил с инициативой внести изменения в региональный закон «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- Президент России Владимир Путин поставил перед нами задачу предпринять исчерпывающие меры по завершению долгостроев, где были привлечены средства граждан – участников долевого строительства. Изменения законодательства – один из шагов этой сложной и разноплановой работы, - сказал Глеб Никитин.

Одобренные сегодня изменения регионального закона расширяют перечень случаев, при которых строительство проблемного дома может быть завершено инвестором, прошедшим конкурсный отбор и принявшим на себя обязательства по достройке дома. До внесения изменений такая процедура могла быть применена только к проблемным недостроям, участники строительства которых включены в реестр пострадавших граждан.

После принятия изменений в закон, будут восстановлены права 160 участников долевого строительства двух долгостроев в Нижнем Новгороде –квартал на улицах Генкиной-Ижорской и 4-5 секции дома по переулку Светлогорскому.

ИСТОЧНИК KP.RU