Ярмарки вакансий будут работать в Нижегородской области до 11 июля

СЕГОДНЯ 17:04 2019-06-25T17:04:22+03:00

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С 25 июня по 11 июля 2019 года в центрах занятости населения Вадского, Володарского, Городецкого, Павловского, Сеченовского, Шатковского районов Нижегородской области и в КУ ЦЗН Выксы будут проходить ярмарки вакансий «Работа для всех».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в рамках мероприятий специалисты будут помогать жителям найти работу, информировать их о положении на рынке труда и услугах службы занятости населения, а также знакомить с банком вакансий.

Все желающие смогут пройти собеседование с работодателями, освоить навыки составления конкурентоспособного резюме, воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости.

Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики Нижегородской области объявит аукцион на приобретение 14 квартир на территории приволжской столицы для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU